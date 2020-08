Wielertalent Olav Kooij (18) uit Numansdorp stapt volgend jaar al over naar de World Tour

In het opleidingsteam van Nederlands grootste wielerploeg wist Kooij dit jaar al drie wedstrijden te winnen. Hij is na Gijs Leemreize het tweede talent van Jumbo-Visma dat de overstap maakt van de opleidingsploeg naar het World Tour team.

Sprinten

"Het is sneller gegaan dan ik had durven dromen", reageert Kooij op de website van Jumbo-Visma. "Vorig jaar was ik superblij om bij de opleidingsploeg te tekenen. Dat was al een heel mooie stap. Dat ik zo snel een profcontract mag tekenen, is heel speciaal en echt een droom die uitkomt. Ik voel me op mijn plek bij deze ploeg. De komende jaren hoop ik me verder te ontwikkelen in het sprinten. Dat gaat op het moment erg goed en is mijn wapen om wedstrijden te winnen. Daar zal ik me op blijven focussen."

Ploegleider van Jumbo-Visma Merijn Zeeman vult aan: "Olav is een groot talent. In de paar races die hij dit jaar heeft gereden heeft hij bewezen dat hij snel is en kan winnen. Voor zijn ontwikkeling is het goed dat hij vanaf volgend seizoen op een hoger level actief is."