Verdachte explosie Jagthuisstraat Rotterdam: 'Ik werd gedwongen'

De nachtelijke explosie op 18 mei zorgde voor veel onrust bij de bewoners van de straat in Rotterdam-West. Er raakte niemand gewond, maar er was wel schade aan geparkeerde auto's, woningen en een nabijgelegen school.



Volgens justitie houdt de explosie waarschijnlijk verband met de diefstal van een grote partij drugs. Het crimineel conflict zou hebben geleid tot de explosie en meerdere beschietingen in Rotterdam.

Verdachte Oussama M. verklaarde tijdens de zitting geen andere keuze te hebben dan het plaatsen van een explosief. "Zware mannen dwongen mij. Ik wist niet wat ik deed en heb verschrikkelijk spijt. Ik wil dit achter me laten."

Hij vroeg om voorlopige vrijlating, maar daar ging de rechter niet in mee. Oussama blijft vast zitten tot het proces verder gaat op 12 november.

Chillen

De 20-jarige vrouwelijke medeverdachte van de explosie erkent dat ze aanwezig was, maar zegt verder van niets te weten. Ze was in de veronderstelling dat ze een afspraakje met de hoofdverdachte had, werd duidelijk tijdens de zitting. Een romantisch tochtje naar Rotterdam.

"Het was ramadan en ik verveelde me. Ik wilde gewoon gaan chillen. Ik wist alleen maar dat we kleren gingen ophalen in Rotterdam. Onderweg luisterden we liedjes in de auto. Moet je kijken waar ik nu ben geëindigd", sprak ze in tranen via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Utrecht.

De 20-jarige verklaart niks te hebben gehoord en gezien van de explosie. Ze zegt compleet overvallen te zijn toen ze 's nachts in Amsterdam samen met de hoofdverdachte werd gearresteerd.

Schok

In mei van dit jaar werden vier andere woningen in Rotterdam beschoten. Ook daarvoor verschenen donderdag twee verdachten uit de regio Amsterdam voor de rechter. Ze ontkennen iedere betrokkenheid.

Ook daar oordeelt de rechter dat er een serieuze verdenking is. Ze blijven vast zitten zolang er nog geen vonnis is. Het voorlopig vrijlaten van de verdachten zou volgens de rechter zorgen voor een te grote schok in de samenleving.