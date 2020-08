Strengere controles op schenden coronaregels in rijen van nachtclubs

De burgemeester zei na afloop van een persconferentie waarin hij zijn regio bij praatte over de stand van zaken rondom corona dat het over het algemeen goed bij horecazaken in zijn regio.

"Mensen worden goed gecheckt, er wordt afstand gehouden en mensen worden naar hun plek begeleid, maar wat je nu nog wel ziet is dat bijvoorbeeld bij nachtgelegenheden soms dikke rijen staan, waarin mensen op straat staan te wachten om naar binnen te mogen en te dicht op elkaar staan."

Kolff zegt dat mensen daarover hebben geklaagd en de burgemeester geeft hen daarin gelijk. "We gaan daarover ook in gesprek met de horecaondernemers om te kijken of ze daarin zelf een rol kunnen vervullen. De portier mag best eens buiten zijn deur kijken wat daar gebeurt. Maar omdat het openbare ruimte is, vind ik ook dat politie en mensen van handhaving daar wat dichter op mogen zitten."

Boetes

Daar horen ook boetes bij, maar de burgemeester hoopt dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en dat het bij waarschuwingen blijft. "We zitten hier niet om een recordaantal boetes te halen, we zitten hier om het virus te beteugelen. Daar hebben we allemaal profijt van. Het voorkomt een tweede of derde golf en economische rampspoed", zegt Kolff.

"Daarom roep ik mensen ook echt op: leef die maatregelen na. Het is soms een beetje vervelend, maar het is veel minder vervelend dan een enorme economische crisis waarin mensen hun baan verliezen, waarbij zaken dicht moeten, mensen thuis komen te zitten en mensen onnodig ziek worden. Dat moeten we voorkomen. Blijf alert en leef de maatregelen na."

Campagne voor jongeren

Kolff herhaalde ook het advies van het kabinet om bij privésituaties ook de coronamaatregelen te volgen. Daarvoor start binnenkort een nieuwe campagne.

"Wat we zien is dat er de laatste weken een toename zichtbaar is in de groep 20 tot 40 jaar. Dat is een heel andere groep dan de kwetsbare groep die we in het begin vooral geraakt zagen worden. Deze groep verdient dan ook een eigen communicatie-aanpak, zowel landelijk als regionaal."