Veel problemen met testcapaciteit laboratoria, maar niet in Zuid-Holland Zuid

De coronateststraat in Gorinchem gaat nu ook in de middag open. De vraag naar testen op deze locatie is zo groot dat de straat langer open blijft. Tot nu toe konden mensen er alleen 's ochtends terecht.

"Er is veel belangstelling voor testen op deze locatie. Dat zorgde ervoor dat deze teststraat snel vol liep", vertelt Karel van Hengel, directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Holland Zuid.

Mocht deze verruiming van de openingstijden nog niet voldoende zijn, kan de capaciteit nog verder verruimd worden. De GGD Zuid-Holland Zuid zegt nog geen last te hebben van capaciteitsproblemen bij de laboratoria.

De Gorinchemse teststraat in de Evenementenhal is de tweede locatie van de GGD Zuid-Holland Zuid waar mensen zich kunnen laten testen op het coronavirus. De eerste locatie, in het Oranjepark in Dordrecht, telt vier teststraten. De Gorinchemse locatie in de Evenementenhal bestaat uit slechts één straat. Die nu straks dus ook in de middag open is.

Niet alleen voor mensen uit de Alblasserwaard is de teststraat in Gorinchem dichterbij. Op de teststraat komen ook opvallend veel Brabanders af. "Dat is prima. Het gaat erom dat we iedereen, waar ze ook wonen, kunnen helpen.

Hoeksche Waard

De GGD Zuid-Holland Zuid gaat in september ook een locatie in de Hoeksche Waard openen. Waar deze testlocatie komt, wordt volgende week bekend gemaakt.