Verdachte van doodsteken 15-jarige Alice blijft maand langer vast

Alice, een meisje dat een paar jaar geleden met haar moeder vanuit Brazilië naar Schiedam kwam, werd woensdag 12 augustus doodgestoken in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam.

Het is nog onduidelijk waarom het 15-jarige slachtoffer werd doodgestoken, maar volgens betrokkenen ging het om een onbeantwoorde liefde. Er zou iets worden uitgepraat tussen de meisjes die woensdagavond, maar dat liep anders. Familie van Alice zei later tegen Rijnmond dat Alice werd bedreigd en afgeperst en dat ze naar de Mathenesserdijk was gelokt.

Er werd een stille tocht gelopen voor Alice en de familie haalde in een paar dagen 20 duizend euro op om haar lichaam naar Brazilië te vliegen voor een uitvaart in haar geboorteland.