Leerlingen Rotterdamse school krijgen mondkapjesadvies

De 800 leerlingen van het Rotterdamse Montfort College hebben woensdag van de locatiedirecteur een brief gekregen met coronamaatregelen voor het aanstaande schooljaar. De meest opvallende regel: mondkapjes zijn verplicht in het gebouw. Het bestuur van de school floot de directeur terug en maakte van de verplichting een advies.

De directeur sprak de afgelopen tijd met docenten en ondersteunend personeel, die aangaven mondkapjes fijn te vinden. De regel werd op eigen initiatief bedacht door de directeur, maar het bestuur wilde geen verplichting. "Dat had ik niet verwacht, ik ben te voorbarig geweest", zegt locatiedirecteur Nanda van Lent van het Montfort College.

"De belangrijkste overweging was dat wanneer je een mondkapje draagt, je je bewust bent van de situatie. Die vergeet je heel snel als je geen mondkapje draagt", legt Van Lent uit.

Het advies om een mondkapje te dragen geldt voor in de gangen en in de aula, voor leerlingen en leraren.

Plexiglas schermen

Naast het mondkapjesadvies zijn er looproutes in de school aangebracht en moet iedereen bij de ingang zijn of haar handen ontsmetten. De ramen gaan open voor ventilatie en op elk bureau staat een plexiglas scherm.

Bezoekers moeten bij de balie hun contactgegevens achterlaten en krijgen bij klachten geen toegang tot de school.

Ook mogen leerlingen tijdens de les niet naar de toilet om geloop over de gangen te voorkomen, al was dat al de regel om leerlingen ook figuurlijk bij de les te houden.

De medewerkers die de directeur heeft gesproken zijn volgens haar allemaal van plan een mondkapje te gaan dragen buiten de lokalen. De leerlingen komen dinsdag op school.

Niet de enige

Het Montfort College is niet de enige school waar mondkapjes worden geadviseerd. Ook het Libanon Lyceum in Rotterdam-Kralingen verzoekt alle leerlingen om op de gangen en in de aula’s mondkapjes te dragen.

Het Libanon Lyceum heeft ook twee bellen aan het eind van de lessen. De eerste is voor docenten om van lokaal te wisselen, de tweede bel is voor leerlingen om naar het volgende klaslokaal te lopen. Leerlingen moeten in de pauze zoveel mogelijk naar buiten en moeten zo min mogelijk met het ov komen.