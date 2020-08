Feyenoorders Berghuis en Haps fit genoeg voor oefenduel met Hamburger SV

Feyenoorders Ridgeciano Haps en Steven Berghuis zijn fit genoeg om vrijdag te spelen in het oefenduel met Hamburger SV in het Oostenrijkse Kufstein. Beide spelers trainden donderdag voluit mee met de selectie, terwijl Luis Sinisterra en Tyrell Malacia nog apart van de groep trainden.

Berghuis miste vanwege een luchtwegeninfectie een groot deel van de voorbereiding van Feyenoord, maar speelde vorige week al wel dertig minuten mee tegen MSV Duisburg. Haps miste de oefenwedstrijden van Feyenoord in Duisburg, maar is tegen Hamburger SV weer inzetbaar.

Blessure Conteh

Christian Conteh is eerder teruggekeerd van het trainingskamp in Oostenrijk vanwege een blessure, waar hij al last van had vóórdat hij naar Oostenrijk afreisde. Wat hij precies heeft is nog niet bekend. Conteh kwam deze zomer over van het Duitse FC Sankt Pauli en vierde donderdag zijn 21ste verjaardag.

Het duel van vrijdag met Hamburg is het tweede en laatste duel in de vriendschappelijke Helden Cup voor de Rotterdammers. Dinsdag werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen Arminia Bielefeld. De wedstrijd tegen Hamburger SV begint vrijdag om 16:00 uur.