Nieuwbouw dierenasiel Rotterdam voorlopig uitgesteld

Rotterdam krijgt mogelijk niet voor 2030 een nieuw dierenasiel. De gemeente stelt de beslissing uit totdat duidelijk is wat met de omgeving van de beoogde locatie aan de Abraham van Stolkweg gaat gebeuren. Woningbouw is een optie.

Het dierenasiel naast het Neptunus-stadion, waar de meldkamer van de Dierenambulance ZHZ zit, was zo verouderd dat het sinds 2018 dicht is. Plannen voor nieuwbouw op meerdere plekken liepen telkens spaak. Uiteindelijk werd besloten om zich te richten op de huidige locatie.



Maar, schrijft wethouder Wijbenga aan de gemeenteraad, belangrijk is wel dat een nieuw pand langer dan tien jaar kan blijven staan. Dat is aan de Abraham van Stolkweg hoogst onzeker. De gemeente Rotterdam onderzoekt al langer de mogelijkheid om de omgeving van gevangenis De Schie te herontwikkelen voor nieuwbouw.

Om de dieren toch te helpen worden nu plannen voor een tijdelijke locatie aan de Abraham van Stolkweg uitgewerkt. Hoe snel dat kan is afhankelijk van onder meer een flora- en faunaonderzoek.

De tijdelijke nieuwbouw is alleen voor Rotterdamse dieren, want de regiogemeenten willen volgens de gemeente Rotterdam niet meebetalen aan een nieuw pand. De Rotterdamse dieren worden nu opgevangen in asielen in de regio.