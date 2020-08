Thuisblijvend Nederland zorgt voor unieke zomervakantie voor Hoekse strandtenten

The Bing in Hoek van Holland

Zo bijzonder was de zomervakantie voor strandtenten in Hoek van Holland

De zomervakantie is alweer bijna voorbij. Nu is het dit jaar natuurlijk allemaal anders dan anders. Vanwege corona bleven Nederlanders massaal thuis. En dit merkten ook de strandtenten van Hoek van Holland.

"Er waren echt veel meer Nederlanders. Het was een andere vibe", zegt Sascha Both, medewerker van The Bing. "Inderdaad een lokaler publiek, dat merkte je wel. Dat maakt het toch een stuk gezelliger", vult Steve Brunt de bedrijfsleider van strandrestaurant FFTijd aan.

Ander publiek

Het publiek van de strandtenten, is volgens Sascha anders dan tijdens andere zomervakanties. "Er waren nu overdag ook veel ouders met kinderen. Normaal hebben we er iets minder. Meer wat oudere mensen of buitenlanders met kinderen."

Ook het gedrag van mensen lijkt deze zomervakantie veranderd. "Ik denk dat de bestedingen van mensen anders waren. Je had veel jonge groepen die ineens andere drankjes gingen bestellen." Dus geen 'goedkoop' biertje, maar een cocktail. "Ik denk dat mensen het geld dat bedoeld was voor een vakantie nu besteden in Nederland", speculeert Axel de eigenaar van Casa Verde.

Inhaalslag

Het is tijdens de vakantie flink druk geweest in de strandtenten, wat voor de ondernemers voelde als een opluchting. Voor veel horecazaken geldt dat er deze zomer een inhaalslag gemaakt moet worden voor de tijd dat ze gesloten zijn geweest door corona. En dit lijkt hier aardig gelukt.

"We hebben ons na een dal weer enigszins omhoog geklommen. We hebben een grote verbouwing achter de rug en hierna hebben we toch weer vol kunnen draaien", vertelt Steve. Ook Axel en Sascha kijken tevreden terug.

Over dat het een unieke zomervakantie is, zijn ze het allemaal eens. "We hebben eigenlijk een leuke zomervakantie achter de rug. Helaas is het voorbij", benadrukt Steve.