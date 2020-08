Vlaardinger langer vast in onderzoek naar schietincident waarbij 7-jarig meisje gewond raakte

De vader van het 7-jarig meisje dat maandagavond gewond raakte bij een incident met een vuurwapen in een woning aan de Diepenbrockstraat in Vlaardingen blijft twee weken langer vastzitten. Hij moest donderdag voor de rechter-commissaris verschijnen voor verboden vuurwapenbezit.

Politie en justitie hebben nog veel vragen over wat zich precies heeft afgespeeld in de woning. Het onderzoek naar de toedracht van het schietincident en welke rol de 47-jarige man daarin had, loopt nog.

Eerder zei de politie al dat het meisje waarschijnlijk niet bewust is neergeschoten.