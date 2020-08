Mondkapjesplicht in gangen Hoornbeeck College, in het lokaal bepaalt de docent

Nu de scholen op het punt staan te beginnen, zijn directies druk leerlingen en ouders te informeren over alle maatregelen rondom het coronavirus. Looproutes, ontsmetten, ventilatie en verschillende scholen adviseren leerlingen buiten de lokalen een mondkapje te dragen. Op het reformatorische Hoornbeeck College in Rotterdam is een mondkapje zelfs verplicht.

Niet in alle lokalen, maar wel in de gangen, legt directeur van het ROC in Rotterdam-Charlois Arjen van Kralingen uit. "We hebben de studenten geschreven dat de regie binnen de lokalen bij de docent ligt. Als die bijvoorbeeld tot de kwetsbare risicogroep behoort, kan hij zijn klas verplichten een mondkapje op te zetten. Of bij praktijklessen waar leerlingen minder makkelijk afstand kunnen houden."

De regel is dus niet alleen per school verschillend, maar bij het Hoornbeeck College zelfs binnen het gebouw. Verwarrend, erkent de directeur. "Daar moeten leerlingen mee leren omgaan in deze maatschappij."

Een signaal afgeven

Waarom een plicht en geen advies of verzoek? "We willen het heel duidelijk maken voor de leerlingen. Na lezen en advies inwinnen hebben we begrepen dat je hiermee ook een signaal afgeeft: er is iets aan de hand."

Dat is ook de motivatie van het Montfort College en het Libanon Lyceum in Rotterdam. Daar zijn mondkapjes niet verplicht, maar worden leerlingen geadviseerd er in de gangen en aula's een te dragen. De directeur van het Montfort College wilde in eerste instantie ook een verplichting, maar werd teruggefloten door het bestuur.

Toch wordt ook de mondkapjesplicht op het Hoornbeeck College niet rigide gehandhaafd, stelt Van Kralingen gerust. Leerlingen worden niet meteen naar huis gestuurd als ze geen mondkapje dragen. "We zijn geen politiestaat", zegt de directeur.

Hij communiceert wekelijks over alle maatregelen met leerlingen en ouders. Soms kort, soms uitgebreider. Over de ventilatie in het gebouw, waar de pauzes gehouden worden en wat de looproutes zijn. "Deze week heb ik twee hele lange brieven geschreven."

Gemopper

De maatregel wordt met begrip ontvangen. Hier en daar wordt wat gemopperd, maar dat is vooral gemopper op het virus en dat kan op begrip rekenen van Van Kralingen. "We hebben heel wat docenten gesproken. Een paar zeggen grappig genoeg: ik vind het niet fijn, maar voor de school wel beter."

De school blijft met studenten in gesprek, de mondkapjesplicht geldt in principe voorlopig voor de eerste periode. Daarna wordt de noodzaak opnieuw bekeken in het licht van de laatste ontwikkelingen.

Ook leraren en ondersteunend personeel moeten mee in de maatregelen. Mocht iemand voorkeur hebben voor een facescreen, is dat ook prima. Overal in de school zijn ontsmettingsmiddelen, looproutes en er zijn veel schermen geplaatst.

Leerlingen die hun mondkapje zijn vergeten, kunnen ze op school op een bijzondere plek halen: uit de snoepautomaat. Daarin zitten verpakte mondkapjes voor een klein bedrag. "Er komt niemand aan te pas, het mondkapje rolt zo uit het automaat!"