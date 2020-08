Cafébaas bont en blauw na vechtpartij voor haar kroeg: 'Ze slaan ook gewoon een vrouw'

De ruzie begon met twee jongens op een scooter die het voor het café aan de stok kregen met een man in een auto. Toen cafégasten zich ermee gingen bemoeien, liep het uit de hand. Tegen omroep WOS vertelt Francke hoe de vechtpartij precies ontstond. "De jongens riepen tegen mijn cafégasten dat ze terugkwamen. Mijn gasten dachten dat dit wel mee zou vallen, maar een uur later stond er vijftien man voor de deur."

Na de eerste schermutselingen op straat, slaagde Francke erin haar cafégasten weer naar binnen te krijgen. Het escaleerde volledig toen één van de groep buitenstaanders naar binnen probeerde te komen. "Ik kreeg een duw en een trek en toen gingen mijn gasten weer naar buiten." Eenmaal daar vielen er rake klappen tussen een groep van zo'n tien mensen. "Het waren jonge jongens van tussen de 15 en 17 jaar, denk ik."

Ondanks haar flink gehavende gezicht is het café van Francke gewoon weer open. "Het is mijn eigen zaak, dus ik 'mot' toch open. Anders verdien je niets." Ze is wel nog flink verbaasd over het voorval. "Dit is niet normaal. Schijnbaar maakt het niet uit of je man of vrouw bent. Ze slaan ook gewoon een vrouw."

De politie kon donderdagavond niet zeggen of er inmiddels aanhoudingen zijn verricht.