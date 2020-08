Thuisblijfzomer bezorgt reddingswerkers overuren: 'Het was drukker dan ooit'

Extreme zomer voor reddingswerkers in Ouddorp: 'Het was drukker dan ooit'

De cijfers die Brökling geeft spreken boekdelen. "We moeten nu nog enkele rapporten invullen, maar we zitten nu op zo'n 237 reddingsacties voor 2020 tot nu toe." Ter vergelijking: in 2019 bleef de teller voor de posten in Ouddorp en Stellendam steken op 219. "Het was voor mijn gevoel inderdaad veel drukker dan normaal."

Vakantie in eigen land

"Je kon echt merken dat veel meer mensen in eigen land op vakantie gingen", gaat Brökling verder. "Maar dat betekende ook veel meer uitrukken. Soms ook met een minder goede afloop."

Dat laatste is de hele zomer helaas een feit geweest in zowel de Rijnmond-regio als in heel Nederland. Gevaarlijke stromingen in de Noordzee eisten begin augustus vier dodelijke slachtoffers en in de Zevenhuizerplas in Rotterdam-Nesselande verdronken op één dag twee mensen.

"Wij hebben hier recent nog een jong slachtoffer in Middelharnis gehad die in de problemen kwam, dat maakt altijd veel indruk," zegt Brökling. "Wij merkten sowieso dat er deze zomer helaas veel meer incidenten waren met dodelijke afloop. Zo is er afgelopen weekend hier nog een surfer in nood gekomen, die is helaas ook verdronken."

Hoek van Holland

Een stukje naar het noorden bevestigt Rick Slijk van de post in Hoek van Holland dit beeld. "We hadden in mei van dit jaar het surfdrama in Scheveningen. Daarna was het lopendebandwerk tot nu toe."

De schipper van het KNRM is dit seizoen al 45 keer uitgevaren om hulp te verlenen. Dat zijn er al net zoveel als in heel 2019.

"En dat zijn hulpvragen zoals een vermiste zwemmer, een surfer die in de problemen is gekomen of een jacht dat in de problemen zit", vervolgt Slijk.

Goed voorbereiden

Ondanks dat Brökling de stijging vooral verklaart door de drukte, en daarmee niet direct de ervaring van mensen op het water, zegt hij wel dat de KNRM voor de komende zomer nog meer voorlichting wil geven aan mensen die het water op gaan. "Om ervoor te zorgen dat mensen goed voorbereid weg gaan, meer dan dat kan je eigenlijk ook niet doen."

En nu de zomer afloopt is de rust bij de post in Ouddorp weer een beetje teruggekeerd. "We worden nog steeds wel om de dag opgeroepen, maar die drukte ligt wel achter ons denk ik."