Het weer: stevige buien met kans op onweer en windstoten

Vrijdagochtend zijn er wolkenvelden met soms wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. In de middag trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over de regio met kans op onweer en windstoten. Het wordt maximaal 20 graden en er staat een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht neemt landinwaarts de kans op buien af, in het westen van de regio blijft de kans op enkele buien wel aanwezig. Het koelt af naar 13 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgen is er af en toe zon en vallen verspreid over de regio buien met kans op onweer. De meeste buien worden verwacht in het westen van de regio.

In de middag komt de temperatuur uit op 19 graden. Er waait een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag gaat de wind langs de kust uit het noordwesten waaien.

VOORUITZICHTEN

Zondag is het wisselend bewolkt met eerst nog een enkele bui. Vanaf maandag blijft het droog met af en toe zon. In de temperatuur komt voorlopig nog maar weinig verandering, het blijft vrij koel.