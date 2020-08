Mondkapje langer verplicht in delen van Rotterdam? Het besluit valt vandaag

In Rotterdam moeten mensen een mondkapje op in delen van het centrum, op de markten van de Binnenrotte, Grote Visserijstraat en Afrikaandermarkt, en in de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium. In Amsterdam geldt de verplichting onder meer in het Wallengebied, de Kalverstraat en op de Albert Cuypmarkt. Mensen die zich er niet houden, riskeren een boete van 95 euro.

De maatregel stuitte op weerstand, onder meer van ondernemers. Zij zeggen dat ze door de maatregel minder klandizie hebben. Ook de handhaving van de regel leidde tot kritiek.