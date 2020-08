Terug de klas in onder strenge voorwaarden: 'We gaan er een mooi schooljaar van maken'

Terug de klas in onder strenge voorwaarden: 'Corona is vervelend maar we gaan er een mooi schooljaar van maken'

In de regio Rijnmond beginnen leerlingen in het voortgezet onderwijs volgende week aan een nieuw schooljaar. Dat is normaal gesproken niet bijzonder, maar in coronatijd zeker wel.

Tot de zomervakantie hebben de scholieren drie maanden online thuisonderwijs gehad en mochten ze grotendeels niet op school komen. Nu gaan ze weer met zijn allen de schoolbanken in. Maar niet zonder een hele reeks aan maatregelen om de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren. "Afstand houden, afstand houden, afstand houden", is het mantra van schooldirecteur Arnold Koot van Wolfert Lansing in Bergschenhoek.

De directeur kijkt ernaar uit alle leerlingen weer terug te zien: "Een schoolgebouw zonder kinderen is geen schoolgebouw." Hij is net als zijn docententeam blij dat het online lesgeven voorlopig voorbij is en dat ze weer terug kunnen naar het contactonderwijs.

Hij realiseert zich echter ook dat hij voor een pittige klus staat om coronaproof aan het nieuwe schooljaar te beginnen. "Het zal moeite kosten om kinderen en docenten afstand te laten houden. Want een docent is gewend om heel dichtbij een leerling te komen en ze te helpen. Dat zijn dingen die niet meer kunnen en niet meer mogen. We gaan docenten heel goed instrueren en ook leerlingen duidelijk maken dat ze afstand moeten houden tot hun docent."

Ventilatie

Scholen treffen veel maatregelen om het coronavirus buiten de deur te houden. Schooldirecteur Koot somt alle maatregelen op: "Alle lokalen zijn gecontroleerd op ventilatie, alle ramen zijn gecontroleerd of ze goed open kunnen, we hebben desinfectie-materialen aangeschaft, er zijn CO2-meters aangeschaft, docenten kunnen transparante gezichtsmaskers dragen, er zijn transparante schermen, we hebben mondkapjes voor wie die wil dragen en overal zijn stickers die manen tot afstand houden".

Uitsluiten dat het virus het Wolfert Lansing overslaat, kan hij niet. Maar de schooldirecteur heeft er vertrouwen in dat de school goed is voorbereid. Volgens hem is zijn docententeam ook weer blij dat ze op school aan de slag kan. "Ik druk ze op het hart dat ze bij twijfel contact met me moeten opnemen. Maar niemand heeft aangegeven dat ze zich zorgen maken. Ik ben daar heel blij mee."

Leraar van klas naar klas

Wolfert Lansing is een school voor vmbo, mavo en havo. De 300 leerlingen zullen voortaan via twee ingangen het schoolgebouw binnenkomen en zoveel mogelijk in een vast lokaal zitten. De docenten gaan van klas naar klas en zo probeert de school de bewegingen binnen het gebouw beperkt te houden. "Hoe we dat gaan doen in de pauzes, weten we nog niet", zegt directeur Koot. "Maar daar gaan we een oplossing voor bedenken, daar komen we wel uit."

Zo zijn de transparante gezichtsmaskers speciaal voor praktijkdocenten gekocht. Want afstand houden lukt makkelijker bij vakken als Engels en wiskunde maar bij praktijkvakken zoals koken en houtbewerking is dat een stuk lastiger. "Kijk als je wilt voordoen hoe iemand iets snijdt, dan kom je als docent dichterbij. En dat kan nu veilig door die maskers."

Het nieuwe protocol is ook dat deuren en ramen standaard openstaan. "Er zijn docenten die dat niet willen vanwege een repetitie of proefwerk, maar ik zal daar als directeur toch heel streng op toe gaan zien", zegt Arnold Koot. Normaal moeten jassen uit in de klas. Juist daar zal de schooldirecteur de teugels laten vieren. "De docenten kunnen lesgeven in hun winterjas en de leerlingen trekken dikke truien aan. We kunnen ons kleden op de kou."

Een goede en gezonde ventilatie vergt nog wel wat aandacht, zeker in de lokalen zonder ramen. "Daar hebben we een airco hangen. Die mag niet meer aan, omdat die de lucht niet ververst. Het moet aangepast worden en dat gaan we ook doen", verzekert de schooldirecteur. Hoe? Dat weet hij nog niet, maar is nog een paar dagen bedenktijd voor.

De schooldirecteur laat zich niet kisten door het coronavirus. "We moeten oplossingen zoeken en corona is vervelend. Maar we gaan er iets moois van maken dit schooljaar."