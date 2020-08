Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen klaar met social media: 'Dat hoef ik allemaal niet te lezen'

Tijdens het trainingskamp in Zuid-Duitsland vertelt Linssen of hij zichzelf al als basisspeler ziet. Ook ging het ook over energiedrank en het ontwijken van social media.

Linssen blonk vorig jaar bij Vitesse uit met veertien doelpunten en verdiende daardoor een transfer naar Feyenoord. Op internet waren de meningen van de achterban van Feyenoord verdeeld toen bekend werd dat Linssen naar De Kuip werd gehaald.

De 29-jarige aanvaller zelf trekt zich er weinig van aan. "Ik probeer me er zo veel mogelijk van af te schermen en ook niet zo veel dingen te lezen'', laat Linssen weten. "Heel veel mensen zijn blij dat je komt, maar er zijn ook veel mensen die er minder blij mee zijn. Je weet dat Feyenoord een heel grote achterban heeft. Op social media schrijft iedereen wat 'ie wil, dus dat hoef ik allemaal niet te lezen."

Linssen kan naar eigen zeggen niets anders dan zijn stinkende best doen. "Door mijn mouwen op te stropen en het team te helpen. Als het lukt, dan is het fantastisch. En dan hoef ik ook niet de hemel in geprezen te worden. En als het slecht gaat, dan hoef ik ook niet van iedereen de negatieve reacties te horen. Laten we altijd maar op één lijn blijven."

Op social media wordt alles mooier gemaakt dan het is Bryan Linssen

De geboren Limburger kijkt daarom ook niet op supportersfora. "Misschien omdat ik nu wat ouder ben. Natuurlijk deed ik dat vroeger wel. Als ik gescoord had, dan vond ik het mooi om alles te lezen. En als ik slecht had gespeeld, dan deed ik dat niet. Alleen nu realiseer ik me dat ik dat allemaal niet nodig heb en dat je zo goed bent als je laatste wedstrijd."

Linssen maakt geen gebruik meer van social media. "Ook om privéredenen. Op social media wordt toch alles mooier gemaakt dan het is. Iedereen wil laten zien hoe mooi leven die heeft. En niet iedereen hoeft het te zien dat ik in een dikke auto rijd. Dat doe ik overigens niet hoor, maar bij wijzen van spreken."



Red Bull

Voetballers hebben nog wel eens aparte gewoontes om optimaal te kunnen presteren. Zo drinkt Linssen voor de wedstrijd een blikje Red Bull, omdat hij gelooft dat het hem helpt. "Het is geen verslaving hoor", lacht hij. "Of het me vleugels geeft? Dat hoop ik! Het is een beetje bijgeloof. Maar soms laat dat me ook in de steek hoor."

Is het voor een professionele sporter niet verstandig om iets meer gezond eten of drinken te nuttigen vlak voor een wedstrijd? "Ik heb ook wel eens een banaan gegeten en dat scoorde ik ook niet, dus die ging ook weer snel weg. Het is begonnen bij Vitesse, toen ik een keer voor wat spelers zo'n blikje moest meenemen. Dat ging goed en daarna verwachtten ze dat ik het elke week mee nam. En ik voelde me er prettig bij."

Voorbereiding

Linssen bereidt zich momenteel voor op het nieuwe competitieseizoen. Dat verloopt volgens hem prima. "Ik ben wel redelijk tevreden", vertelt de buitenspeler. "Na vijf maanden zonder voetbal speelde ik de eerste twee wedstrijden in De Kuip. Dat was wel even wennen. Ik denk dat ik de twee wedstrijden in Duisburg goed heb gespeeld. Kort daarna was die wedstrijd tegen Arminia Bielefeld wel zwaar, omdat ik drie dagen nadat ik 120 minuten had gevoetbald weer 90 minuten moest maken."

Vrijdag speelt Feyenoord nog één oefenwedstrijd in het Oostenrijkse Kufstein. Het Duitse Hamburger SV is dan om 16:00 uur de tegenstander. De competitie begint voor Feyenoord op zaterdag 12 september met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Bekijk hierboven het uitgebreide gesprek met Bryan Linssen.