Exploitant trekt stekker uit buurtbus Hoek van Holland

Na aanpassingen in het openbaar vervoer werd de belbus vorig jaar in gebruik genomen. Voor de start van de proef was bepaald dat er tenminste vijfduizend ritten per jaar met de belbus gereden moesten worden. Dat komt neer op twintig ritten per dag. Het gemiddelde gebruik van de Hoekse Hopper tot half maart (het begin van de lockdown) lag rond de 11,6 ritten per dag.

De Hoekse Hopper wordt deels betaald met geld vanuit de gemeente. Wethouder Bokhove zegt dat ze op het punt stond om een besluit te nemen over de belbus toen RVR de stekker er al uittrok. RVR verwacht niet dat het aantal vaste klanten met de belbus nog zal stijgen.

De buurtbus is in het leven geroepen als alternatief voor buslijn 35, die ophield met bestaan, na de invoering van de Hoekse Lijn.

"Vanwege het geringe gebruik van de Hoekse Hopper zal ik op dit moment geen alternatief voor maatwerkvervoer in Hoek van Holland zoeken", schrijft wethouder Judith Bokhove. "Daarnaast zijn er ook meerdere alternatieven voor de belbus. Ouderen en mensen die slecht ter been zijn kunnen gebruik maken van de Wijkbus of Trevvel Samen."