Coronaproof Formule 1-feestje op Rotterdams plein

Ron is in zijn nopjes. Al had het door corona wel heel wat voeten in de aarde. "Het is een hele puzzel geweest om de vergunningen te krijgen", zegt hij. "Ik heb vier keer een nieuwe tekening moeten maken voor de afstanden, maar gelukkig kreeg ik eergisterenmiddag de vergunningen binnen. We kunnen er tegenaan zondag!"

Op het Heemraadsplein in Rotterdam-Delfshaven is plek voor 250 man. Op anderhalve meter afstand uiteraard. Met hamburgers van de grill, bier en natuurlijk een groot scherm om de Grand Prix van Spa Francorchamps live te volgen, moet het een groot feest worden. "Ik ben natuurlijk racefan en ik denk dat de mensen die er zijn ook racefan zijn, dus dat wordt een geweldige sfeer."

Er zijn nog kaartjes te koop voor Rons Formule 1-pleinfeest. Nu maar hopen dat het weer een beetje meezit en dat Max Verstappen een goede dag heeft.