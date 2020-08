Vanaf maandag geen mondkapjesplicht meer in Rotterdam

Een mondkapje is vanaf komende maandag niet langer verplicht op drukke plaatsen in Rotterdam. De plicht werd begin deze maand ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

In Rotterdam gold de verplichting in delen van het centrum, op de markten van de Binnenrotte, Grote Visserijstraat en Afrikaandermarkt, en in de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium.

Over ruim een week komt een evaluatie van de proef. "Daarin wordt bekeken of het dragen van een mondkapje heeft gezorgd voor een gedragsverandering", schrijft de gemeente.

Ook Amsterdam schrapt de verplichting om een mondkapje te dragen. De maatregel stuit in beide steden op weerstand, onder anderen van ondernemers. Zij zeggen dat ze door de maatregel minder klandizie hebben. Ook de handhaving van de regel leidde tot kritiek.



Begin augustus werd de mondkapjesplicht van kracht in Rotterdam. Rijnmond maakte toen de volgende reportage