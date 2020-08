Michiel zwemt 880 baantjes als alternatieve Elfstedentocht in het Van Maanenbad

Geen tocht langs de elf Friese steden, maar 880 baantjes in het Rotterdamse Van Maanenbad. Michiel de Neef (40) is vrijdagochtend het chloorwater ingedoken om geld bij elkaar te zwemmen voor onderzoek naar kanker.

Voordat het coronavirus toesloeg zagen de plannen er nog heel anders uit. Met ruim honderd anderen zou de voormalig wedstrijdzwemmer dit weekeinde in elke Friese stad twee kilometer mee zwemmen met de bekende open watergigant Maarten van der Weijden. Die crowlde in 2018 en 2019 vele miljoenen bij elkaar met zijn tocht langs steden als Sneek, Franeker en Dokkum, ook al moest hij zijn tocht in 2018 om gezondheidsredenen voortijdig staken.

Vanwege corona is het evenement dit jaar geannuleerd. Maar Michiel de Neef liet zich niet zomaar aan de kant zetten en bedacht een eigen plan. In het Van Maanenbad dus, waar hij de 22 kilometers die hij anders in Friesland zou hebben afgelegd toch gaat verschalken. De Rotterdammer doet dat in twee etappes: op vrijdag- en zondagochtend. Zijn doel? Vijftienhonderd euro bij elkaar zwemmen.

Persoonlijk

De Neef is persoonlijk bij het doel betrokken. Zijn vader, die hem als wedstrijdzwemmer zo vaak begeleidde, overleed in 2008 aan kanker. "Het is mooi om al zwemmend geld op te halen voor de strijd tegen de ziekte die hem helaas het leven heeft gekost."

In het Van Maanenbad is vrijdagochtend weinig publiek. Wel staat De Neef's vriendin aan de kant. Zijn "allergrootste fan" houdt de administratie bij.

De tocht van 2,5 uur zit er rond elven op. Zondagmorgen gaat De Neef weer verder. Aanmoedigingen zijn welkom. "Mocht je niks te doen hebben, kom dan even langs."