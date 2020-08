Hoe kan Rotterdam Beiroet helpen met wederopbouw na verwoestende explosie?

Hij is geschrokken van de ravage na de enorme explosie van een paar weken geleden, maar heeft goede hoop op herstel van de haven van Beiroet. Directeur van Havenbedrijf Rotterdam, René van der Plas, is op dit moment in de Libanese hoofdstad om te kijken hoe de kennis vanuit de Rotterdamse haven kan bijdragen aan de wederopbouw.

"Je hebt thuis de beelden gezien op foto's en filmpjes, maar als je hier dan komt en de omvang van de schade ziet en de kracht die die explosie gehad moet hebben, heb je er gewoon geen voorstelling van", zegt Van der Plas.

"Zelfs in ons hotel - en we zitten echt een aantal kilometer bij de haven vandaan - zijn ruiten gesprongen door de enorme luchtdruk van die knal. Schepen zijn gekapseisd. Die liggen op hun kant in de haven, nog vast aan de kade. Het is een beeld wat elk voorstellingsvermogen te boven gaat."

Begin augustus gaat het vreselijk mis in de Libanese havenstad. Een gigantische explosie vaagt een groot deel van Beiroet weg. Ruim tweehonderd mensen komen om, vele duizenden mensen raken gewond. Ongeveer honderd mensen zijn nog vermist.

Explosieve stof

In de haven van Beiroet ligt op dat moment bijna drieduizend ton ammoniumnitraat opgeslagen. Volgens de president was dat de oorzaak van de enorme ravage.

Die explosieve chemische verbinding wordt ook in Nederland gebruikt en opgeslagen. In Vlaardingen ligt momenteel 23 ton van het spul. Vanwege het explosierisico gelden in ons land strenge regels voor het produceren, opslaan en kopen van ammoniumnitraat. Na de explosie in Beiroet start Milieudienst Rijnmond DCMR wel een extra onderzoek naar het Vlaardingse bedrijf waar ammoniumnitraat ligt opgeslagen.

Directeur Van der Plas is in Beiroet op uitnodiging van minister Sigrid Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking. Samen met een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade voert hij gesprekken met de autoriteiten daar. "Vlak na het ongeluk, ik denk de dag erna, hebben wij het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd of we iets konden betekenen. Als collegahaven wilden we dat graag doen."

Het doel van het bezoek? "Voor mij zijn dat twee dingen", legt Van der Plas uit. "Er is op korte termijn actie nodig als het gaat om het herstellen van goederenstromen en havenactiviteiten. Wij kunnen daar ook echt in bijdragen. Je hoopt ook dat het een startpunt is voor verdere, betere ontwikkeling van een nieuwe haven. Ik denk dat daar veel te winnen is en dat daar de ervaringen vanuit Rotterdam zeker zouden kunnen bijdragen."

Parallellen met Rotterdam

Gelukkig is niet de hele haven verwoest. Een deel, waaronder de containerterminal, is operationeel. Dat is belangrijk, want net als in Rotterdam is de haven in Beiroet de economische motor.

Van der Plas: "Er zijn in die zin ook bepaalde parallellen te trekken met Rotterdam. De haven van Rotterdam is natuurlijk vele malen groter dan de haven hier, maar zowel Libanon als Nederland zijn kleine landen die heel erg gericht zijn op handel."