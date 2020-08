Wielerkenners blikken op ss Rotterdam vooruit op Tour de France: 'Het gaat tussen Roglič en Dumoulin'

Nadat hij zelf in 40 minuten tijd een race van 25 kilometer heeft gereden, laat Rotterdammer en oud-ploegleider Michael Zijlaard weten dat Dumoulin de Tour de France gaat winnen. "Het team van Jumbo-Visma is geweldig", vertelt Zijlaard. "Misschien wel de sterkste ploeg sinds jaren. Het lijkt me fantastisch voor het Nederlandse wielrennen als Dumoulin wint".

Maar nog meer dan de winst van Dumoulin hoopt Zijlaard op een tour zonder tegenslagen vanwege het coronavrius. "Laten we vooral hopen dat er niets raars gaat gebeuren, want we snakken naar een mooi evenement waar we van kunnen genieten zonder dat er van alles uitbreekt".

Roglič

Ook oud-wielrenner Laurens ten Dam, die de tour op de ss Rotterdam presenteert, denkt dat de aanstaande winnaar van de Tour de France in team Jumbo-Visma zit. Maar volgens Ten Dam behaalt Dumoulin niet de eindzege, maar zijn ploeggenoot Primož Roglič wel. "Jumbo-Visma heeft de broek aan nu en zal met het meeste zelfvertrouwen naar Frankrijk gaan", zegt de oud-wielrenner. "Het is moeilijk te voorspellen, maar ik denk toch dat Roglič het gaat doen".

Aan de Tour doen dit jaar zeven Nederlanders mee, het laagste aantal in jaren. "Als je kijkt naar de Nederlandse wielrenners heb ik nog wel drie persoonlijke favorieten", laat Ten Dam weten. "Dat zijn Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Cees Bol."

Wethouder De Langen

Sven de Langen, wethouder van Rotterdam en één van de deelnemers aan de digitale tour op het Rotterdamse schip, is het eens met Ten Dam. "Roglič gaat de Tour winnen", voorspelt hij. "Het was natuurlijk spannend of hij fit genoeg zou zijn na zijn val van twee weken geleden, maar als hij de Tour rijdt dan wint hij."

Bekijk hierboven de reportage over het wielerevenement op het ss Rotterdam, waarin ook wethouder van Rotterdam Sven de Langen een slopende etappe fietst.