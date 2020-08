Het dansseizoen gaat weer van start, maar niet zonder kopzorgen

September is de maand waarin bij dansscholen - na de zomervakantie - de deuren weer open gaan. Veel dansschoolhouders staan dan ook te trappelen om de dansschoenen weer aan te trekken.

Zo ook Michelle van Typical Tropical in Rotterdam. Vol passie benoemd ze hoe belangrijk dansen is, juist in deze tijd: “Dansen is niet alleen goed voor je lichaam maar ook voor je geest.”

Ze hoopt op veel aanmeldingen want dat valt nu nog tegen. “We kunnen het nog even rekken maar dit moet niet nóg langer duren. Financieel zijn de klappen die wij hebben gehad echt groot. We hadden geen inkomsten maar moesten wel huur betalen."

Michelle: "Cursisten hadden de mogelijkheid om lessen online te volgen, maar dat is natuurlijk niet ideaal. Mensen komen ook om te socializen, 60% van de cursisten is single. Ze komen om te dansen maar gebruiken het ook als een soort een plek om mensen te leren kennen. Je gaat dansen en ontmoet misschien wel iemand die je leuk vind. Dat lukt met online lessen natuurlijk niet.”

Gelukkig, voor alle singles, kan Michelle nu weer écht les geven. Al moet je bij het flirten wel 1.5 meter afstand houden.

Veel financiële zorgen

Bij Ank van stijldanscentrum Remus in Rotterdam heb je als single minder geluk. ‘”We hebben helaas zo’n zeven alleenstaanden moeten teleurstellen. Je mag bij ons alleen dansen met een vaste partner.”

Het is te hopen dat nog wat extra paren de dansschoenen aantrekken want net als Michelle voelt ook Ank de financiële impact van de coronacrisis.

“We hebben na december 50 procent verlies geleden. We mogen nu weer les geven maar 20 procent van de cursisten komt niet. Het gaat dan om mensen die kwetsbaar zijn of het gewoon niet aandurven”.

Toch is de danspassie van Ank niet te temmen ook al hoort ze zelf óók bij een kwetsbare doelgroep, ze geeft gewoon les.

Tachtig procent kwijt

Dat de aanmeldingen voor dansles tegenvallen merkt ook Mike, van de Rotterdamse MamboMike. “Ik ben 80 procent van de cursisten kwijt maar als je nu niet doorgaat ben je het helemaal kwijt. Het is een kwestie van volhouden en hopen op goed weer. Dan kunnen we nog even buiten dansen en dat scheelt weer huur”.

Malek van Salsability in Rotterdam herkent de financiële zorgen. “We draaien nu op ons spaargeld. 20 procent van de vaste club komt niet dansen en we hebben heel weinig beginners”.

Dansers die de stoute dansschoenen aantrekken krijgen te maken met strenge corona-regels. De dansscholen zelf zijn er blij mee.

Gré Korsius van Countryarcd in Rotterdam geeft linedance les én houdt toezicht op het toiletbeleid. “Ga je naar de WC dan moet je een doekje meenemen om alles schoon te maken. En bij de bar dragen vrijwilliger een mondkapje en handschoenen “.

Toch is het dansplezier er bij de dansscholen niet minder op geworden. Of zoals Ank zegt: “Dansend de coronacrisis door, dat hopen we”. Al moet je met een snotneus wél even thuis dansen.