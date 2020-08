Politie vindt duizenden euro's verstopt in koffiezetapparaat

De politie heeft in Rotterdam een geldbedrag van 20 duizend euro gevonden in een koffiezetapparaat. Een 50-jarige man wordt verdacht van witwaspraktijken.

De Rotterdammer liep tegen de lamp na een voertuigcontrole op de Boompjes in het centrum van Rotterdam. In een verborgen ruimte in zijn wagen vond de politie 42 duizend euro. Ook had hij een Rolex met een waarde van 10 duziend euro.

Toen de politie vroeg hoe de man aan al het geld kwam, kon hij daar geen verklaring voor geven. Hij zei dat hij geen werk had.

Na de vondst heeft de politie de woning van de man doorzocht. Daar vonden agenten het geld in het koffiezetapparaat.

De man heeft al het geld afgestaan aan de politie. Daarna kreeg hij een boete van 63 honderd euro.