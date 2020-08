Taxichauffeur veroordeeld voor verkrachting vrouw met beperking

Volgens de rechter is verkrachting bewezen. De vrouw weigerde bepaalde handelingen te verrichten en riep om haar moeder. De taxichauffeur dwong haar om door te gaan en dreigde haar anders niet thuis te brengen.

Het Openbaar Ministerie wees er eerder al op dat de vrouw het ontwikkelingsniveau van een 6-jarig kind heeft en dat ze niet haar eigen wil kon tonen tegenover de taxichauffeur.

De chauffeur zegt dat er sprake was van seks maar ontkent dat hij de vrouw heeft gedwongen. Volgens Justitie heeft de vrouw consistente verklaringen gegeven over de gebeurtenissen in de taxibus. Bij de verdachte was dat niet het geval volgens de rechter.

Tegen de man was drie jaar cel geëist.