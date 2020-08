Bar dicht, optredens geschrapt; Rotterdamse tenor zo goed als werkloos aan de Costa Blanca

"Het liep als een tierelier", zegt Canto over de bar in de buurt van Benidorm, die hij twee jaar geleden kocht. "Er traden hier veel zangers, zangeressen en bands op. En ik zong er zelf ook. Maar ik heb een zaak met een nachtvergunning en die moet van de Spaanse overheid gewoon dicht."

Dat in Spanje onlangs code oranje is afgekondigd, maakt de boel er niet beter op. "Het regende meteen annuleringen", zegt Canto. "En wie hier was als toerist, vertrok snel naar huis."

Optreden voor publiek? Dat zit er ook niet meer in. Van Gran Canaria tot Zierikzee stond Canto op de affiches. Maar door elke show is een dikke streep gegaan. "Alles weg. In een keer", zegt hij. "De horeca dondert in elkaar, het hele artiestengebeuren dondert in elkaar. Daar sta je dan met je goeie gedrag."

Canto heeft zijn bar van 180 vierkante meter nu omgetoverd tot een studio. Mensen kunnen een lied van de zanger uitzoeken en foto's opsturen van iemand aan wie ze de song willen aanbieden. Met een green screen projecteert Canto de foto's als achtergrond, terwijl hij "op cd-kwaliteit" het lied zingt. "Bijvoorbeeld voor iemand die jarig is. Voor je moedertje of je vadertje. Of een ander dierbaar persoon. Het is iets anders dan een bosje bloemen of een flesje wijn. En het loopt goed, moet ik zeggen."

Deze vrijdag staan er weer opnames op de rol. "Ik ga straks even hardlopen, douchen en dan aan de slag met twee filmpjes. Ik kan er veel aandacht aan besteden, want veel te doen? Nee, dat heb ik niet. Wie er nog een mooi persoonlijk cadeau zoekt, kan aankloppen."