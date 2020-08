Van Maanenbad in Rotterdam per direct dicht na coronabesmetting

Het Van Maanenbad in Rotterdam is met onmiddellijke ingang gesloten na een positieve coronatest bij een van de medewerkers. Bron- en contactonderzoek moet uitwijzen of er een risico is bij de overige medewerkers en gasten.

Vrijdag werd bekend dat een van de medewerkers positief is bevonden op het coronavirus. De directie heeft daarop besloten om het zwembad tijdelijk te sluiten om het risico van besmetting tot een minimum te beperken.

"De medewerker zit al sinds het begin van deze week thuis", zegt manager Jan Pott. "Toen kreeg de medewerker de eerste klachten."

Volgens Pott gaat het om iemand die zowel bij de zwemactiviteiten als bij de receptie betrokken was.

Vrijdag was er nog afzwemmen voor kinderen in het binnenbad. "Er waren niet veel kinderen", zegt Pott verder. "In de zomer hebben we niet veel leerlingen. Daarnaast lieten we, vanwege de coronamaatregelen, maximaal twee begeleiders toe per kind."

Open

Als er weer veilig gebruik kan worden gemaakt van het zwembad, gaat het Van Maanenbad weer open. Waarschijnlijk is dat halverwege volgende week.

Maandag zou het reguliere zwemseizoen weer van start gaan. Die start wordt in ieder geval uitgesteld.

Elfstedentocht

Vrijdagmorgen begon Michiel de Neef een 'alternatieve Elfstedentocht' in het Van Maanenbad. Hij zou 880 baantjes zwemmen in het bad, om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Hoe deze recordpoging nu verder gaat is niet bekend.