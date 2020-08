Berghuis en Haps in de basis bij Feyenoord - Hamburger SV

Steven Berghuis en Ridgeciano Haps starten allebei in de basis in de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen het Duitse Hamburger SV. Dat duel begint vrijdag om 16:00 uur in het Oostenrijkse Kufstein. Aanvoerder Berghuis kwam in de voorbereiding nog nauwelijks in actie voor de Rotterdammers, op een half uurtje tegen FSV Duisburg na.