Advocaat roept 'stoute' minister Grapperhaus op boetes van 'de Schiedamse taarteters' kwijt te schelden

Even terug naar mei dit jaar. Goudsmid Taco en zijn vrouw Lou krijgen spontaan bezoek van zijn ouders die met taart op de stoep staan. Ze besluiten om de gebakjes buiten op te eten omdat de (schoon)moeder van Taco en Lou door een heupoperatie even geen trappen kan lopen.

Het wordt een duur taartje want het viertal krijgt bezoek van twee BOA’s en krijgt een gezamenlijke boete aangezegd van 16-honderd euro. En dat is nog niet alles. Ze krijgen door het voorval mogelijk ook een strafblad.



Advocaat van Frank van Ardenne heeft zich over de zaak gebogen en was verbaasd toen hij deze week ontdekte dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de coronaregels zelf ook niet goed heeft gehanteerd tijdens diens trouwerij. Op foto’s is te zien dat het feestbezoek van de minister erg dicht bij elkaar staat. Grapperhaus heeft daar inmiddels excuses voor aangeboden.

De trouwerij van Grapperhaus zette advocaat van Ardennen en zijn cliënten op het spoor van de bijzondere bevoegdheid van de minister. Grapperhaus kán het OM opdragen om bepaalde zaken niet te vervolgen.

Van Ardenne verzoekt de minister daarom, per brief, namens de taart-eters en enkele andere cliënten om gebruik te maken van deze bevoegdheid en zo de boetes kwijt te schelden. ''Zeker nu blijkt dat de regels en aanbevelingen ook niet door de verantwoordelijk minister worden nageleefd. Bovendien is de regelgeving onduidelijk en mogelijk in strijd met de Grondwet en het Europese Verdrag voor de Rechten voor de Mens", aldus Van Ardenne.