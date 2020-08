Feyenoorder Fer in definitieve selectie Oranje, Kökçü voor het eerst in Turkse selectie

Leroy Fer maakt deel uit van de definitieve selectie van het Nederlands Elftal voor de wedstrijden in de Nations League tegen Polen en Italië. De middenvelder van Feyenoord kan voor het eerst sinds 2014 minuten gaan maken voor Oranje. Orkun Kökçü is voor het eerst opgeroepen voor het Turkse nationale team.

Fer speelde voor het laatst voor Nederland in een oefeninterland tegen Mexico. In totaal speelde de Feyenoorder elf interlands, waarin hij één keer scoorde.

Naast Fer zitten Rijnmonders Nathan Aké, Denzell Dumfries, Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Memphis Depay en Kevin Strootman ook bij de selectie. Oranje neemt het op vrijdag 4 september op tegen Polen in de Nations League en speelt op maandag 7 september tegen Italië. Beide duels zijn thuiswedstrijden.

Kökçü

Voor de 19-jarige Kökçü is het de eerste keer dat hij wordt opgeroepen voor het Turkse elftal. Turkije neemt het in de Nations League op tegen Hongarije en Servië. De middenvelder ontwikkelde zich afgelopen seizoen tot vaste basiskracht bij Feyenoord en kwam in 22 wedstrijden tot twee doelpunten en vier assists.