Boskalis bouwt strandlijn naar Hoek van Holland

Nog twee partijen deden mee in de race om het grootste contract in het project Metro aan Zee. Hieronder valt niet alleen het spoor, maar ook bijkomende stations en kunstwerken die moeten worden gerealiseerd.

De Hoekse Lijn richting het strand moet in 2022 gaan rijden. Het is dan voor het eerst in Nederland dat badgasten tot aan het strand met de metro kunnen reizen. De komst van de metrolijn naar het strand verbetert de bereikbaarheid van de regio en stimuleert daarmee het gebruik van het openbaar vervoer.