Vijf Rotterdammers aangehouden voor WhatsApp-fraude: zo bescherm jij jezelf tegen deze criminelen

"We noemen het ook wel Vriend in nood-fraude", vertelt Mastwijk. "Ze doen zich voor als een bekende, vertellen dat ze in geldnood zitten en sturen een link waarmee je geld over kunt maken."

De vijf Rotterdammers, tussen de 18 en 21 jaar, liepen daarbij tegen de lamp en werden deze week opgepakt. Maar dat is niet altijd zo, want: "Op het moment dat je zo'n linkje krijgt, is de verleiding erop te klikken heel groot omdat je denkt dat het van een bekende is. Dat is eigenlijk nooit het geval."

Check of het nummer klopt

In de val van deze criminelen lopen kun je met een eenvoudige check voorkomen, zegt Mastwijk. "Ze doen vaak alsof ze een nieuw nummer hebben, maar bel dan eerst het nummer dat jij zelf had om te checken of de persoon die je denkt te spreken echt een nieuw nummer heeft."

Toch geld overgemaakt aan iemand die je niet kent? Doe dan altijd aangifte. "Dit kan jou misschien niet meer helpen, maar het stelt ons in staat een onderzoek te starten en te voorkomen dat er meer mensen slachtoffer worden."

In het geval van deze zaak hebben agenten laptops, telefoons, een bankreader, geld en een auto in beslag genomen omdat een vrouw de link die ze ontving niet vertrouwde. De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar wachten hun proces af. Het onderzoek loopt verder.