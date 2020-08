Trainingskamp en dubbelportret Feyenoord-aanwinsten in Rijnmond Sport

Feyenoord heeft een week lang getraind in het Oostenrijkse plaatsje Kufstein. De Rotterdammers bivakkeerden daar voor een trainingskamp. Rijnmond Sport was daarbij aanwezig.

Deze nieuwe aflevering van het regionale sportprogramma staat daarom ook helemaal in het teken van dit trainingskamp van Feyenoord. Zo zien we een interview met Frank Arnesen, de technisch directeur van Feyenoord. Hij praat onder andere over de verschillen qua budget in vergelijking met zijn vorige werkgevers en over zijn goede verstandhouding met Dick Advocaat.

Verder is er een dubbelportret te zien van twee nieuwe spelers bij Feyenoord: Mark Diemers en Bryan Linssen. Diemers kwam deze zomer over van Fortuna Sittard. Linssen maakte de overstap van Vitesse. In Rijnmond Sport maken we kennis met de Feyenoord-nieuwelingen die zich thuis voelen in Rotterdam en merken dat ze bij een grote club terecht zijn gekomen.

Kijk hierboven naar de volledige uitzending van Rijnmond Sport.