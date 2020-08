Eis: jaar cel voor stelen van 61.000 euro van hoogbejaarde Rotterdammer

De twee hadden elkaar vlak voor de diefstal, inmiddels een jaar geleden, ontmoet in een bus. De Rotterdammer werd aangesproken door de vrouw, die hem aanbood te begeleiden. De man loopt namelijk met een stok.

Ze gingen samen naar het stadscentrum, aten daar en gingen vervolgens naar het huis van de Rotterdammer. Nadat zij is vertrokken, bleek een geldbedrag van 61.000 euro van hem verdwenen. Bewakingsbeelden van de verdachte werden destijds getoond in het tv-programma Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht.

Een jeugdvriendin van de verdachte herkende haar op die getoonde beelden. Ook vier opsporingsambtenaren die haar eerder hadden aangehouden in een andere zaak, merkten haar op.

Volgens justitie waren de verklaringen van deze mensen duidelijk en was dus geen reden om aan de betrouwbaarheid hiervan te twijfelen. De verdachte bleef echter ontkennen dat zij degene was op die beelden en dat zij het geld had gestolen. Justitie gaat daar niet in mee.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.