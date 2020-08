Feyenoord-trainer Advocaat tevreden na afsluiting van trainingskamp

Trainer Dick Advocaat heeft een zeer positief gevoel overgehouden aan het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk. De Rotterdammers werkten in Kufstein twee oefenwedstrijden af, die tegen de Duitse tegenstanders Arminia Bielefeld (0-0) en HSV (1-0) alleen niet werden gewonnen. Maar Advocaat zag deze week goede punten bij zijn ploeg.

Uiteraard vindt de Feyenoord-trainer het jammer dat zijn ploeg vrijdag tegen HSV verloor. Maar de focus lag vooral op Steven Berghuis en Ridgeciano Haps, die weer terugkeerden in de selectie en tegen de Duitsers meededen. "Dat zijn normaal gesproken potentiële eerste elftalspelers. Die hebben we wel nodig", zegt Advocaat. "Ik ben blij dat Stevie een uur kon spelen."



Het baart Advocaat wel zorgen dat Feyenoord in de afgelopen twee oefenwedstrijden niet heeft gescoord. Dat moet beter, stelt hij. "Maar daar hebben we nog niet echt op getraind", legt Advocaat uit. Verder zegt de trainer dat de scherpte 'nog niet aanwezig is' bij een aantal spelers van Feyenoord.

Voorbereiding

Advocaat stapte vorig seizoen na een aantal maanden in als trainer van Feyenoord, toen Jaap Stam zijn ontslag indiende. De Rotterdammers pakten onder zijn leiding veel punten en leden in de competitie zelfs geen enkele nederlaag.

Nu maakt Advocaat de volledige voorbereiding van Feyenoord mee. "Over heel de week gezien ben ik zeer positief", meldt de Hagenees.

(Jong) Oranje

Feyenoord moet volgende week Leroy Fer missen, die is opgeroepen voor het Nederlands Elftal. Advocaat is blij voor de middenvelder. "Hij komt van heel ver. Als je ziet dat hij dit weet te bereiken, dan is dit een enorme stimulans voor hem en Feyenoord."



Advocaat wilde niet diep in gaan op de situatie rondom jeugdinternational Justin Bijlow, die is geselecteerd voor Jong Oranje. Dat team speelt onder andere een EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Wit-Rusland. Feyenoord wil Bijlow liever niet afstaan aan Jong Oranje vanwege het coronavirus en de politieke situatie in dat land. "Maar ik denk dat Feyenoord wel een signaal heeft afgegeven", zegt Advocaat hierover.