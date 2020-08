Stellendamse vissers krijgen hun garnalen nog lastig gepeld

Hij is nog maar anderhalf jaar voor zichzelf aan het vissen, Jan de Blok uit Stellendam. De 24-jarige garnalenvisser is ingestapt in een moeilijke tijd, maar ziet dat juist ook als een uitdaging. "Als ik het nu red, dan lukt het me altijd!"

In het kader van de Week van de Goereese Vis geeft de jonge ondernemer een inkijkje in zijn leven als visserman. "Mijn opa deed het en meer mensen in mijn familie, dus zo ben ik erin gerold", vertelt De Blok. "Ik was van kleins af aan hier in de haven te vinden en het is altijd blijven trekken. Het is gewoon mooi."

Maar de garnalenvissers zitten sinds de corona-uitbraak in de moeilijkheden. De garnalen worden gepeld in Marokko, maar sinds de lockdown komt dat maar moeizaam op gang. "We vangen dus wel garnalen en er is wat afzet bij de restaurants, maar voordat je ze kunt eten moeten ze natuurlijk wel gepeld worden", aldus de jonge visser.

Echte Stellendamse garnalen

De Blok kijkt daarom of hij een deel van zijn garnalen weer ouderwets in Stellendam kan laten pellen. "Met pellers die dat vroeger ook deden, alleen nu niet meer in de woonkamer aan de eettafel, maar volgens de moderne regelgeving."

Zijn in Stellendam gepelde ‘SL-2 garnalen’, vernoemd naar zijn viskotter, staan nu op het menu bij verschillende sterrenrestaurants in de regio. "Eigenlijk is het nu de enige, echte Stellendamse garnaal", zegt hij trots. "Al is dit allemaal op kleine schaal natuurlijk. Zoveel pellen als er in Marokko gepeld wordt, kunnen we hier niet. Dus het is wel een probleem dat het daar maar niet op gang komt."

Stilligregeling

Eerder maakte Jan gebruik van de stilligregeling van de Europese Unie. Hij kreeg financiële steun als hij vijf weken niet uit zou varen. "Dat was voor mij heel gunstig." En in de weken dat er weinig afzet was, ging hij maar twee of drie dagen de zee op in plaats van vijf.

"Het hoort er ook een beetje bij. Je hebt goede tijden en tijden die minder zijn. Dat houdt je scherp en zorgt ervoor dat je de hele week hard blijft werken. Het heeft zijn charmes."

Wel ziet De Blok dat steeds minder leeftijdsgenoten voor het vak kiezen. "Als je een jong gezin hebt, kies je uiteraard liever voor vastigheid, een baan in de haven of varen op een sleepboot. Maar er zijn gelukkig ook altijd jongens als ik die gewoon niks anders willen. En ik hoop dat dat zo blijft."