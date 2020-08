Feyenoorder Wouter Burger is te laat voor het schot van HSV-aanvaller Manuel Wintzheimer (Bron: FOX Sports)

Feyenoord oefende vrijdag in het Oostenrijkse Kufstein tegen HSV uit de 2. Bundesliga. De Rotterdammers verloren van de Duitsers met het minimale verschil (1-0). Een samenvatting van HSV-Feyenoord is in dit bericht te bekijken.