Einde mondkapjesplicht zorgt voor opluchting onder winkeliers Lijnbaan

"We wisten niet echt wat er ging gebeuren. Of het door zou gaan of vroegtijdig beëindigd zou worden", legt Van Elsacker uit. "Maar de ondernemers met wie ik tot nu toe heb gesproken, geven vooral aan dat ze heel erg opgelucht zijn."

Herstel

De winkeliers waren niet bepaald te spreken over de maatregelen, zo legt Van Elsacker uit. "Samen met de oproep van het RIVM om het centrum van Rotterdam te mijden, zorgde de pilot ervoor dat minder mensen de winkels bezochten. In vergelijking met vorig jaar liggen de bezoekersaantallen nu 60 procent lager."

En dat terwijl het herstel volgens haar was ingezet. De maatregelen werden minder streng, mensen durfden weer vaker naar buiten en de omzetten van de winkels stegen weer. "We hopen dat hierdoor nu ook weer een extra herstel optreedt. Dat minder mensen het nu als een drempel ervaren om naar het centrum te komen."

Het winkelend publiek reageert deze vrijdagmiddag wisselend op het stopzetten van de mondkapjesplicht. "Natuurlijk zal het voor de winkels wel goed zijn, want hun omzet zal ongetwijfeld gaan stijgen nu", erkent een jongeman, terwijl zijn vriendin toevoegt: "Maar eigenlijk vind ik het slecht dat ze het zo snel afschaffen. Het is best erg wat er allemaal gebeurt, dus als je dan wil shoppen is het denk ik een kleine moeite om een mondkapje op te doen."

Lobby

"Het is vooral goed voor de economie en de winkels", zegt een man die na het opeten van zijn broodje snel het mondkapje weer op doet. "Ik ken veel mensen die vanwege deze regel nu niet willen komen, dus het is een goede zaak." De gemeente geeft zelf aan dat het volgende week met een evaluatie komt met betrekking tot de mondkapjesplicht, maar geeft verder geen reden voor het stopzetten van de proef.

Of de mensen nu daadwerkelijk in grote getale weer komen winkelen zal de tijd moeten uitwijzen. Wel hoopt Van Elsacker dat de politiek extra zijn best doet om tot goede maatregelen te komen. "De winkels hier hebben veel omzet misgelopen, dus we hebben in gesprek met de loco-burgemeester (Bert Wijbenga, red.) aangegeven dat we hopen op extra maatregelen om ondernemingen te helpen. Vooral voor ondernemingen die door lokale maatregelen extra hard zijn geraakt. Ik heb er veel vertrouwen in dat dit ook gaat gebeuren."