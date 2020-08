Werkzaamheden rondom Algerabrug in Krimpen afgerond

De werkzaamheden aan de Nieuwe Tiendweg en Van Ostadelaan in Krimpen aan den IJssel zijn vrijdag afgerond. Tijdens de werkzaamheden was onder meer de wisselstrook over de Algerabrug dicht, omdat deze werd aangesloten op de flyover. Dit zorgde wekenlang voor verkeersproblemen.

De wisselstrook op de Algerabrug was normaal gesproken in de ochtend richting Rotterdam en in de middag richting Krimpen aan den IJssel open. De afsluiting van de strook zorgde met name in de spits voor grote problemen.

Hoewel de werkzaamheden over zijn, zijn de verkeersinstallaties bij de Algerabrug nog niet goed op elkaar afgesteld. Komende periode leiden verkeersregelaars het verkeer rondom de brug in goede banen.