Vlaardingse Astrid Kersseboom wint De Slimste Mens

Het programma wordt gepresenteerd door Philip Freriks, met historicus Maarten van Rossem als jurylid. Elke aflevering strijden drie BN'ers tegen elkaar. Sparta-voetballer Bart Vriends deed dat eerder dit seizoen niet onverdienstelijk.



In de finale van vrijdag ging de strijd lange tijd gelijk op. Francis van Broekhuizen viel als eerste af, omdat ze struikelde over een vraag over panda's. Daarna namen Grueter en Kersseboom het tegen elkaar op. "Een NOS-aangelegenheid", stelde presentator Freriks. Astrid Kersseboom wist uiteindelijk Jeroen Grueter te verslaan met een kennisvraag over het Britse gerecht fish and chips.