Protest van muziekindustrie geschrapt: 'Jammer, maar bereikt waar we om vroegen'

Het protest van de muziekindustrie, dat komende week gepland stond, gaat niet door. Dat hebben de betrokken partijen besloten, na het bericht dat het kabinet extra geld uittrekt om het steunpakket voor de culturele sector te verlengen. Julien Graute, één van de Rotterdamse organisatoren, vindt het desondanks jammer: "We hebben bereikt waar we om vroegen en daar ben ik heel dankbaar voor. Maar eigenlijk worden we niet serieus genomen."

Graute maakt zich zorgen over de muziekindustrie en kondigde eerder deze maand een nationaal protest aan, om de financiële maatregelen voor de sector te verlengen. "De nood is hoog. Het verlies dat deze zomer is geleden, is al meer dan anderhalf miljard euro", zei hij vorige week op Radio Rijnmond.

De Rotterdammer zei toen te begrijpen dat de industrie niet eeuwig afhankelijk kan zijn van subsidies en andere overheidssteun. "Maar het is op dit moment zo dat als de steun wegvalt of vermindert, de industrie verdwijnt. We moeten de kans krijgen om na zo’n grote klap als deze crisis weer op te kunnen bouwen. Net als een huis dat afgebroken is en weer moet worden neergezet, is dat lastig."



Zijn doel om de financiële maatregelen langer te laten doorlopen, is met verlening van het steunpakket tot juli 2021 dus geslaagd. Maar helemaal tevreden is Graute niet. "We zijn geen hobbyisten die een zakcentje proberen te verdienen. Er is een pandemie nodig om het gemis van de sector te voelen. Daarom was het protest een manier geweest om te laten zien wat de industrie inhoudt en meer sympathie en draagvlak ervoor te creëren."

Het kabinet trekt 482 miljoen euro extra uit voor de culturele sector. Een behoorlijk bedrag, wat volgens Graute twee kanten kent: "Het bedrag is aanzienlijk, maar we moeten er ook een langere periode mee doen", legt hij uit. "Het zegt iets over hoe lang men denkt dat het coronavirus nog aanhoudt. Als het steunpakket negen maanden verlengd wordt, betekent dat ook dat we de komende negen maanden zonder werk zitten. Dan gaan we weer een festivalseizoen in, zonder werk om dat te overbruggen. Dat gaat nog wel een lastig ding worden, denk ik."

Buitenland

Als oplossing geeft Graute aan dat er meer naar de buurlanden gekeken kan worden. Hij ziet dat in veel landen, buiten de rode en oranje zones, weer grote evenementen worden toegestaan. "Je kunt geld blijven uittrekken of zorgen dat de sector meer op eigen benen gaat staan", vindt hij.

De Rotterdammer vindt het nog wel belangrijk om te protesteren, want er zijn volgens hem nog veel punten die aangevochten. Maar voor nu zien de partijen geen reden om over te gaan tot protest en tellen ze hun zegeningen.