Het weer: Opnieuw enkele buien met lokaal kans op onweer

Vandaag is er af en toe zon en in de loop van de dag vallen vanuit het westen plaatselijk (stevige) buien met lokaal kans op onweer. Het wordt vanmiddag 19 graden en dat is iets aan de koele kant. Er waait een matige westen- tot zuidwestenwind, windkracht drie of vier.

Vanavond en vannacht blijft de kans op enkele buien aanwezig, in het oosten van de regio neemt de kans op een bui wel af en kan er een mistbank vormen. Het koelt af naar 14 graden aan zee en 11 graden landinwaarts. De wind wordt zwak en veranderlijk van richting.

Morgen is het wisselend bewolkt en ook dan moet rekening worden gehouden met verspreid enkele regenbuien. In de middag wordt het 19 graden en staat er een matige en aan zee vrij krachtige noordenwind, windkracht drie tot vijf.

Vooruitzichten

In de nieuwe werkweek is het rustig en vrijwel droog met geregeld zon. Het is eerst vrij koel met in de middag een graad of 18. Vanaf woensdag wordt het langzaam warmer en op donderdag wordt het dan 21 graden.