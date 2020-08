Demi Vollering derde in eindsprint La Course

Wielrenster Demi Vollering is derde gewonnen in La Course, een eendaagse wedstrijd in Frankrijk die wordt georganiseerd door de organisatie achter de Tour de France. De Berkelse moest in een sprint van een elitegroepje alleen Marianne Vos (tweede) en Elizabeth Deignan (eerste) voor laten gaan.

In de 95 kilometer in en rondom Nice was het tempo vroeg in de wedstrijd voor veel rensters te snel, maar de Nederlandse favorieten zaten voorin in het uitgedunde peloton. Op de tweede beklimming van de Côte de Rimiez plaatste Annemiek van Vleuten een aanval, waardoor het peloton brak.

Een groepje met Van Vleuten, Vos, Deignan, Katarzyna Niewiadoma, Elisa Longo Borghini en dus Vollering pakte een flinke voorsprong op de rest. Met nog 34 kilometer te gaan was die voorsprong ruim een minuut, met vooral Van Vleuten die het tempo bepaalde.

Ondanks verschillende aanvalspogingen in de slotfase draaide het uit op een sprint tussen zes vrouwen. Dat was in het voordeel van Vos, die met overmacht leek te winnen, maar op de streep net werd geklopt door Deignan. Vollering finishte uiteindelijk als derde en Van Vleuten kwam als vijfde over de streep in Nice.

Tevreden

"Voor vandaag was dit alles", vertelt een tevreden Vollering na afloop tegen de NOS. "Het was echt pittig wat Annemiek deed, dus ik was allang blij dat ik erbij kon blijven hangen. Een zware wedstrijd, maar ik kan echt tevreden zijn met de derde plaats."