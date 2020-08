Zirkzee blijft bij Champions League-winnaar Bayern München: 'Wil je de beste worden, dan moet je met de besten trainen'

Joshua Zirkzee is weer even terug in Rotterdam. De 19-jarige voetballer van FC Bayern München kwam bij zijn oude club Spartaan'20 zijn wedstrijdshirt uit de Champions League-finale brengen. De club waar hij ook dit seizoen wil blijven. "Op dit moment heb ik nog geen interesse om weg te gaan bij Bayern", zegt Zirkzee vastberaden.

Op het terrein in Rotterdam-Zuid lopen veel jonge voetballertjes die hun ogen uitkijken naar de grote voetballer van Bayern München. Het maakt Zirkzee trots en hij voelt zich dan ook op zijn plek bij de club in Zuid-Duitsland. "Het is mooi om elke dag te trainen met zulke wereldsterren. Daar leer ik heel veel van en daar kun je eigenlijk alleen maar beter van worden. Wil je de beste worden, dan moet je met de besten trainen."

In totaal speelde hij afgelopen seizoen in twaalf duels bij de Europees en Duitse kampioen. "Maar dit seizoen wil ik meer gaan spelen. Dat ligt natuurlijk ook aan mij om dat af te dwingen op trainingen. Uiteindelijk wil ik graag meer minuten maken en gebeurt dat niet, dan is dat dit seizoen nog bij het tweede. Het seizoen daarop kunnen we dan kijken wat ik misschien moet doen."

Oranje

Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft hem in het recente verleden nog niet gebeld om aan te geven dat hij in beeld was voor het grote Oranje. "Nee, ik kom nu steeds meer in aanmerking voor Jong Oranje. Daar zit ik helaas ook nog niet bij, maar dat komt steeds meer. Daar ben ik al trots op, dus we maken kleine stapjes. Of ik het gek vind dat ik niet ben opgeroepen voor Jong Oranje? Daar heb ik niks over te vertellen."

Toch heeft hij het EK van volgende zomer nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet. "Toen Robert Lewandowski geblesseerd raakte, begon ik ook te spelen. Je weet nooit hoe het loopt. Ik kijk er altijd wel een beetje met een schuin oog naar."

Lewandowski

De naam Lewandowksi is gevallen. Door sommige voetbalkenners momenteel gezien als misschien wel de beste voetballer van de wereld. "Als jij een spits kent die bij Bayern München boven Lewandowski gaat spelen, dan neem ik mijn hoed is", lacht Zirkzee. "Kijk, ik heb altijd tegen mezelf gezegd: Lewandowski is de nummer één spits, daar kan ik nu nog niks aan veranderen. Hij scoort week in week uit."

Zirkzee speelde uiteindelijk negen wedstrijden in de Bundesliga. Van de in totaal vier goals vielen vooral de doelpunten tegen Freiburg en Wolfsburg op. Binnen drie dagen scoorde hij in die duels een minuut nadat hij in de slotfase was ingevallen twee belangrijke goals voor de latere Duitse kampioen.

De jonge spits wist dat deze kansen zouden komen. "Voorafgaand had ik bedacht: ik speel bij het tweede en uit elke minuut die ik bij het eerste krijg, wil ik het maximale halen. Als Lewandowski dan niet kon spelen, wilde ik laten zien dat ik er klaar voor was. Dat was mijn mindset."

Treble

Bayern München won afgelopen seizoen de Bundesliga, de Duitse beker en natuurlijk de Champions League. Zirkzee maakte in alle drie de competities minuten. "Ik ben onderdeel geweest van een heel mooi team dit jaar. In 2020 hebben we niet verloren en ons doel was het winnen van de Champions League. De volledige focus op de treble", zegt hij terwijl hij naar de drie medailles op tafel kijkt. "Het besef komt steeds meer, maar het is natuurlijk gekkenwerk."

Zirkzee speelde, in de poulewedstrijd tegen Tottenham Hotspur, slechts vier minuten in de Champions League. Ook al kwam hij in de finale dus niet in actie, maakt die overwinning hem het meeste trots. "Je hebt natuurlijk wel die jongensdroom om erin te komen en de winnende te maken. Net als Patrick Kluivert. Maar toen Kingsley Coman die bal erin kopte was het voor mij precies zo mooi. En na het laatste fluitsignaal weet je eigenlijk niet wat er gebeurt."

Joshua Zirkzee begon met voetballen bij Hekelingen in Spijkenisse. Via de jeugdopleidingen van Spartaan'20, ADO Den Haag en Feyenoord kwam hij in 2017 in de opleiding van Bayern München terecht. Bekijk hierboven het volledige gesprek met Zirkzee.