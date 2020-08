Zuidlanders vast voor mishandeling op straat

Drie mannen uit Zuidland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in Breda vanwege de mishandeling van een man.

De mannen uit Voorne-Putten zouden zich in de Brabantse stad rond 02:00 uur tegen het slachtoffer hebben gekeerd terwijl hij over straat liep. Ze omsingelden het slachtoffer en sloegen hem tegen de grond. Terwijl hij daar lag, ging het geweld gewoon door. Het slachtoffer liep daarbij meerdere verwondingen op.

Wat de aanleiding voor de mishandeling was, is onduidelijk. De drie verdachten uit Zuidland in de leeftijd van 20 tot 22 jaar zijn opgepakt. Ook een 23-jarige man uit Bodegraven zit vast. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging.