Effectief Excelsior begint uitstekend aan nieuwe seizoen en haalt uit bij Jong PSV: 1-6

Bij een mager zonnetje op De Herdgang is Excelsior zaterdagmiddag overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Jong PSV werd in Eindhoven met ruime cijfers verslagen: 1-6.

De Kralingers kwamen na een kleine vijf minuten spelen al op voorsprong. Ahmad Mendes Moreira kapte vanaf de linkerkant van het veld goed naar binnen, en liet Jong PSV-doelman Maxime Delanghe kansloos met een geplaatst schot in de verre hoek. De thuisploeg drong daarna iets meer aan, maar kwam niet tot het creëren van echte kansen.

Dat deed Excelsior in eerste instantie ook niet, maar een vleugje individuele klasse van Joël Zwarts bracht de Kralingers een kleine tien minuten voor rust op een comfortabele marge.

En die marge werd in de tweede helft alleen maar groter. In eerste instantie via Thomas Oude Kotte, die een hoekschop binnenknikte en daarmee de wedstrijd besliste. Nadat Jong PSV-doelman Delanghe vervolgens nog een paar keer sta-in-de-weg was voor de vierde Rotterdamse treffer, kwam de 0-4 er ruim twintig minuten voor tijd wel via een eigen doelpunt van Jong PSV-verdediger Justin de Haas.

In de absolute slotfase werkte ook Excelsior-spits Elias Omarsson aan het zelfvertrouwen door tweemaal van dichtbij te scoren. De thuisploeg deed tussendoor nog wat terug, wat de eindstand uiteindelijk bepaalde op 1-6.