RIVM: 66 nieuwe besmettingen in de regio, één persoon overleden

Het aantal mensen in de regio Rijnmond dat besmet is (geweest) met het coronavirus is zaterdag opgelopen naar 10.922, meldt het RIVM. Dat is een stijging van 66 besmettingen ten opzichte van de cijfers van vrijdag.

Eén persoon uit Capelle aan den IJssel is overleden. Het RIVM meldt verder geen nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten in de afgelopen 24 uur: dat aantal blijft op 1320 in totaal staan.

Het aantal nieuwe besmettingen van 66 is een stuk minder dan vrijdag. Toen kwamen er 89 besmettingen bij. In Rotterdam zijn 48 nieuwe besmettingen. In alle andere gemeenten is de toename in de afgelopen 24 uur tussen de nul en de vier.

Regio-overzicht

Aantal nieuwe coronagevallen in onze gemeenten, ten opzichte van vrijdag, gevolgd door het totaal:

Alblasserdam 0 - 52

Albrandswaard 3 - 146

Barendrecht 0 - 213

Brielle 0 - 50

Capelle aan den IJssel 1 - 468

Dordrecht 4 - 706

Goeree-Overflakkee 7 - 290

Gorinchem 0 - 213

Hardinxveld-Giessendam 0 - 53

Hellevoetsluis 0 - 115

Hendrik-Ido-Ambacht 0 - 107

Hoeksche Waard 2 - 372

Krimpen aan den IJssel 0 - 107

Lansingerland 0 - 268

Maassluis 0 - 159

Molenlanden 0 - 133

Nissewaard 3 - 281

Papendrecht 0 - 98

Ridderkerk 2 - 215

Rotterdam 48 - 5587

Schiedam 4 - 485

Sliedrecht 0 - 80

Westvoorne 0 - 38

Vlaardingen 1 - 470

Zwijndrecht 0 - 216

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 14:15 uur publiceert in dit excelsheet . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat, met allebei een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.