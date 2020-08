Politie pakt zwaargewonde man op na dood Rotterdamse vrouw

De politie heeft een 39-jarige Rotterdammer aangehouden voor de dood van een 36-jarige vrouw uit Rotterdam. Zij werd zaterdagochtend zwaargewond aangetroffen in een woning aan de Insulindestraat en overleed korte tijd later.

De aangehouden verdachte is haar gewonde man, die zaterdagochtend in hetzelfde huis werd aangetroffen. Hij is inmiddels bij kennis en wordt zo snel mogelijk verhoord.

De twee zijn de ouders van drie meisjes in de leeftijd van 3, 5 en 7 jaar. Zij raakten niet gewond en zijn opgevangen door een buurvrouw. Ze krijgen de nodige zorg.

Of de drie meisjes in het huis waren en iets hebben meegekregen, is nog niet duidelijk.



Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning, is nog niet bekend. De politie heeft sporen veiliggesteld en spreekt met getuigen.