Bij een steekpartij aan de Keyenburg in Rotterdam-Zuidwijk is zaterdagavond een man gewond geraakt. Hij liep steekwonden op aan zijn armen en benen.

Hij zou gestoken zijn door een vrouw. De politie is nog op zoek naar haar. De man wordt behandeld op de huisartsenpost.

Wat zich voorafgaand aan de steekpartij heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend waarmee de man gestoken is. De politie doet verder onderzoek.